Мишустин заявил, что уровень инфляции в России на начало мая является самым низким в Европе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во вторник, 23 мая, в ходе выступления на Российско-китайском форуме в Шанхае сообщил, что уровень инфляции в России на начало мая составляет 2,3% в годовом выражении. Это самый низкий показатель среди всех стран Европы, уточнил премьер.

«По состоянию на начало мая инфляция замедлилась до 2,3% в годовом выражении. Это минимальный показатель среди всех стран Европы», - цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер-министр также рассказал, что безработица в стране также рекордно низкая, этот показатель составляет 3,5%.

Мишустин отметил, что по большому количеству показателей экономика России не только просела, но и заметно выросла. К примеру, в 2022 году в стране был достигнут новый исторический максимум по сбору зерновых - 157 млн т. Таких показателей не удавалось достигнуть даже в СССР, уточнил премьер.

«Сейчас Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу», - рассказал глава кабмина РФ.

Напомним, в апреле Росстат проинформировал о троекратном замедлении скорости инфляции в РФ. Так, если в феврале она составляла 10,99 %, то в марте - 3,51 %.

Как писал сайт KP.RU, ранее также стало известно, что Россия по итогам 2022 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира. В последний раз страна туда попадала в 2014 году, заняв девятое место. Теперь Россия оказалась на восьмом месте в мире по объему ВВП — то есть всех произведенных товаров и услуг.