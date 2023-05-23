Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию жителей населенных пунктов у границы с Россией Фото: REUTERS

Военная администрация объявила об эвакуации жителей населенных пунктов в Ахтырском районе Сумской области Украины. Он находится рядом с границей Белгородской области России, где продолжается зачистка территории от украинских диверсантов.

«Принимаются меры по обеспечению безопасности жителей, в том числе и транспортировке людей в безопасное место», - сказано в сообщении властей, размещенном в соцсетях.

Уточняется, что населенные пункты обеспечены транспортом, в них также дежурят представители военной администрации и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее стало известно о проникновении украинских диверсантов на территорию Белгородской области. Российские Вооруженные силы совместно с погранслужбой незамедлительно начали принимать необходимые меры по ликвидации противника.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском округе после захода туда украинской диверсионной группировки продолжается зачистка территории. Глава региона подчеркнул, что, когда ситуация станет максимально безопасной, он лично проинформирует всех об этом в социальных сетях.