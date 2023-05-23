Боррель заявил, что страны ЕС выставили Брюсселю счет в 10 млрд евро за помощь Украине Фото: REUTERS

Страны Евросоюза выставили Брюсселю счет на десять миллиардов евро в качестве компенсации военных поставок на Украину. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед заседанием министров обороны.

— Государства-члены представили нам счета на десять миллиардов, что гораздо больше, чем ожидалось, — сказал Боррель.

При этом стало известно, что сейчас финансирование Киева задерживается из-за сложной ситуации с госдолгом США. Помимо этого сейчас западные партнеры Зеленского не могут определить последствия возможного контрнаступления украинских войск.

Даже понимая, что Киеву критически важна поставка вооружения от западных партнеров, уже к концу года объемы военной помощи могут существенно снизиться. Сокращение поддержки связывают с тем, что Запад не способен перестроить для этого свою военную промышленность.

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