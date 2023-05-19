WP: Киев критически зависим от поставок вооружения от США и союзников

ВСУ критически зависимы от поставок вооружения от США и союзников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание The Washington Post сообщило, что Украина может столкнуться с сокращением поставок западного оружия к концу года. По мнению авторов статьи, это может помешать ВСУ в дальнейшем проводить какие-либо наступательные действия.

“В преддверии визитов в Берлин, Париж и Лондон Зеленский ясно дал понять, что Киеву нужно больше оружия и боеприпасов для начала контрнаступления”, — отмечают авторы статьи.

Также эксперты полагают, что сокращение поддержки обусловлено неспособностью Запада перестроить свою военную промышленность.

“Запасы как украинских, так и западных вооружений могут истощиться уже к концу года”, — считают аналитики. По их мнению, Евросоюз уже вынужден откладывать деньги для увеличения мощностей собственного ОПК.

Издание New York Times также сообщало, что западные союзники Киева не смогут сохранить уровень военной помощи после ожидаемого контрнаступления ВСУ из-за дефицита боеприпасов на собственных складах.

Из недавней утечки секретных данных Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признает, что Украина не сможет продолжать боевые действия в случае прекращения поставок вооружения от западных союзников.