Росфинмониторинг внес организацию «Маньяки. Культ убийств»* в список террористов и экстремистов Фото: Виктор Гусейнов

Росфинмониторинг включил организацию «Маньяки. Культ убийств»* (М.К.У*) в список террористов и экстремистов.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… «МАНЬЯКИ. КУЛЬТ УБИЙСТВ*», – сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года года Верховный суд России, рассмотрев административное исковое заявление Генпрокурора страны, признал международное движение «Маньяки Культ Убийц»* («Маньяки Культ Убийств»*, «Молодежь Которая Улыбается»*, М.К.У.*) террористической организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.

Напомним, в середине мая Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинское вооруженное формирование «Легион Свобода России»*. В марте 2023 она была признана террористической и запрещена в России. По версии обвинения, организация была создана на Украине с целью подрыва основ конституционного строя РФ и свержения власти в стране, в том числе с помощью терактов.

*Террористические организации, запрещенные в России