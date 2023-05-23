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НовостиОбщество23 мая 2023 11:14

Росфинмониторинг внес организацию «Маньяки. Культ убийств»* в список террористов и экстремистов

В январе 2023 года организация была запрещена в России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Росфинмониторинг внес организацию «Маньяки. Культ убийств»* в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес организацию «Маньяки. Культ убийств»* в список террористов и экстремистов

Фото: Виктор Гусейнов

Росфинмониторинг включил организацию «Маньяки. Культ убийств»* (М.К.У*) в список террористов и экстремистов.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… «МАНЬЯКИ. КУЛЬТ УБИЙСТВ*», – сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года года Верховный суд России, рассмотрев административное исковое заявление Генпрокурора страны, признал международное движение «Маньяки Культ Убийц»* («Маньяки Культ Убийств»*, «Молодежь Которая Улыбается»*, М.К.У.*) террористической организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.

Напомним, в середине мая Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинское вооруженное формирование «Легион Свобода России»*. В марте 2023 она была признана террористической и запрещена в России. По версии обвинения, организация была создана на Украине с целью подрыва основ конституционного строя РФ и свержения власти в стране, в том числе с помощью терактов.

*Террористические организации, запрещенные в России