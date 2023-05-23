Комитет Совфеда поддержал закон о проведении выборов в период военного положения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал одобрить законопроект, который будет регулировать проведение выборов в регионах, где введено военное положение.

Согласно проекту закона, высшее должностное лицо территории, на которой действует военное положение, сможет направить в ЦИК РФ предложение о проведении голосования. Избирательная комиссия, в свою очередь, после консультаций с Минобороны и ФСБ России, должна будет принять решение о назначении выборов, либо отклонить заявку главы территории.

Напомним, соответствующие поправки в федеральное законодательство одобрили депутаты Госдумы.

Сайт KP.RU писал о том, что в федеральный парламент внесен законопроект, предусматривающий проведение выборов в новых субъектах России. Необходимость таких поправок председатель профильного комитета федерального парламента Павел Крашенинников объяснял тем, что голосование нельзя проводить в тех регионах, где действует военное положение. В то же время в Донецкой, Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях осенью этого года планируются выборы.

Осенью 2022 года в состав России вошли четыре новых региона, в них действует военное положение.