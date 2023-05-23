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НовостиПолитика23 мая 2023 12:22

Советник президента ЮАР прибыл в Москву для продвижения мирной инициативы по Украине

В Кремле анонсировали прилет африканской делегации в Москву
Роман ПОЛОСИКОВ
Советник президента ЮАР прибыл в Москву для продвижения мирной инициативы по Украине

Советник президента ЮАР прибыл в Москву для продвижения мирной инициативы по Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента ЮАР на безвозмездной основе Беджани Чауки прибыл в Москву для того, чтобы продвигать африканскую мирную инициативу по ситуации на Украине. Об этом сообщает портал News24.

— Беджани Чауки, который вероятно консультирует президента ЮАР Сирила Рамафосу находится в Москве именно для поддержания мирного соглашения между Россией и Украиной, — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал приезд африканской делегации, которая намерена представить свои предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

А также до этого Песков заявил, что план Китая по ситуации заслуживает внимания, а Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Украиной, если будут учитываться интересы Москвы.

При этом бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предположил, что мирные переговоры между двумя странами возможны к концу года благодаря помощи Китая.

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