Советник президента ЮАР прибыл в Москву для продвижения мирной инициативы по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента ЮАР на безвозмездной основе Беджани Чауки прибыл в Москву для того, чтобы продвигать африканскую мирную инициативу по ситуации на Украине. Об этом сообщает портал News24.

— Беджани Чауки, который вероятно консультирует президента ЮАР Сирила Рамафосу находится в Москве именно для поддержания мирного соглашения между Россией и Украиной, — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал приезд африканской делегации, которая намерена представить свои предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

А также до этого Песков заявил, что план Китая по ситуации заслуживает внимания, а Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Украиной, если будут учитываться интересы Москвы.

При этом бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предположил, что мирные переговоры между двумя странами возможны к концу года благодаря помощи Китая.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия отстоять Бахмут (подробнее)