Владимир Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Москве 24-25 мая 2023

Владимир Путин 24 - 25 мая примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин 24 мая выступит на заседании второго Евразийского экономического форума, а на следующий день будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

“Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза в Москве. 24 мая президент России выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, <...> 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета”, — сообщили в пресс-службе.

При этом в ходе саммита российский лидер проведет несколько личных встреч с лидерами стран-членов ЕАЭС, а также других приглашенных государств.

Напомним, Владимир Путин считает, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеет все возможности для того, чтобы стать одним из мощных полюсов формирующегося многополярного мира.

Президент России уверен, что для становления одним из центров многополярного мира объединению необходимо продолжать развитие международного сотрудничества.

Недавно Путин отметил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться, а противники этого проиграют.