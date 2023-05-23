Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут начать интервенцию на Украину после поражения ВСУ

Союзники Украины могут решиться на открытую интервенцию для спасения киевского режима Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон может вмешаться в конфликт на Украине для спасения киевского режима от уничтожения.

“Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения”, — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, после провала ВСУ в Артемовске в перспективу успеха украинской армии на поле боя не верят уже даже в Белом доме. Из-за потери уверенности в силах ВСУ союзники Киева могут решиться на открытую интервенцию, которая приведет к катастрофе.

Ранее Макгрегор отмечал, что союзникам Украины становится все сложнее поддерживать миф о шансах ВСУ на победу и скрывать военные преступления киевского режима. Он отметил, что правда все равно выходит наружу, несмотря на попытки Запада.

При этом подполковник ВС США Дэниел Дэвис считает, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, у ВСУ нет необходимых сил для формирования такой большой боевой мощи и вытеснения противника, который окопался и оснащен так хорошо, как Россия сейчас.

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