Медведев назвал впустую потраченным временем попытки России договориться с Западом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал зря потраченным временем многочисленные попытки Кремля договориться с Западом о гарантиях безопасности для России.

“Это даром потраченное время. Усилия, потраченные впустую. Они оказались не готовы к диалогу”, — заявил политик в интервью RT.

По его словам, Запад преследует цель любыми средствами “ущемить” Россию, и надежды на возобновление диалога в данный момент нет, поскольку сейчас “не с кем разговаривать” на Западе.

“Они не хотят мира, они хотят войны. Они не хотят сотрудничества, они хотят конфронтации”, — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев заявил, что конечной целью Вашингтона в рамках украинского конфликта является разрушение России. По его словам, США хотят разрушения России как страны, но у них ничего не получится.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что Вашингтон может даже напрямую вмешаться в конфликт на Украине для спасения киевского режима от уничтожения, поскольку уже не верит в возможности украинской армии удовлетворить ожидания США.