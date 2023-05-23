Рябков: страны пытаются сбыть Украине F-16 в надежде получить от США новые истребители Фото: REUTERS

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал решение о поставке на Украину американских истребителей F-16 попыткой союзников обновить свои авиационные парки. По его словам, под предлогом помощи страны пытаются получить новые истребители вместо отданных Киеву.

“Группа стран пытается это старье сбыть под лозунгами помощи Украине в надежде получить взамен более современную технику от тех же США. ВПК США потирает руки”, — отметил политик в интервью главному редактору журнала "Международная жизнь", добавив, что передача Киеву истребителей не повлияет на ход спецоперации.

Ранее издание Politico со ссылкой на министра ВВС США Фрэнка Кендалла заявило, что поставка украинской армии американских истребителей F-16 не сможет кардинально изменить ход конфликта на Украине.

Бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико также считает, что поставка Киеву американских истребителей не может серьезно повлиять на ход конфликта.

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