Боррель заявил, что министры обороны стран ЕС не договорились о новом транше Украине

Министры обороны стран ЕС не договорились о новом транше Украине Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран ЕС не смогли договориться о новом пакете военной помощи для Украины.

“Мы предложили уже восьмой пакет в размере 500 миллионов евро, по которому продолжаем переговоры. Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения помощи на техническом уровне начиная с этой недели”, — отметил политик.

Напомним, недавно Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша военной помощи в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Итальянское издание ANSA сообщало, что Будапешт потребовал, чтобы фонд не использовался в качестве источника финансирования поставок вооружений Киеву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что весь бюджет фонда мира ЕС уже был потрачен на “раскрутку боевых действий” на Украине. По ее словам, менее чем за год Евросоюз потратил из фонда мира более 3,5 миллиарда евро на оружие для украинской армии.

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