Александр Лукашенко прилетел в Москву 24 мая Фото: архив president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 мая прибыл в Москву для участия в саммите Евразийского экономического союза.

“Лукашенко в Москве. Программа предстоит насыщенная. Следите за повесткой”, — сообщили в телеграм-канале “Пул Первого”.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин 24 мая выступит на заседании второго Евразийского экономического форума, а на следующий день будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Также в ходе саммита российский лидер проведет несколько личных встреч с лидерами стран-членов ЕАЭС, а также других приглашенных государств.

Владимир Путин считает, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеет все возможности для того, чтобы стать одним из мощных полюсов формирующегося многополярного мира.

Президент России уверен, что для становления одним из центров многополярного мира объединению необходимо продолжать развитие международного сотрудничества.