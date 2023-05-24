Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша может занять западную часть Украины после провала ВСУ

Польша может занять Западную Украину после провала ВСУ Фото: Shutterstock

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что после разгрома ВСУ часть территорий Украины может перейти под контроль Польши. Военный считает, что Польша может заявить о своих правах на ранее принадлежавшую ей часть Украины.

“Кто угодно в Восточной Европе может сделать подобное заявление и отчасти будет иметь на то право <…> В Польше всегда найдутся те, кто захочет вернуть контроль над своими бывшими землями”, — заявил Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Напомним, ранее Макгрегор отмечал, что Вашингтон может вмешаться в конфликт на Украине для спасения киевского режима от уничтожения. По его словам, после провала ВСУ в Артемовске в перспективу успеха украинской армии на поле боя не верят уже даже в Белом доме. Из-за потери уверенности в силах ВСУ союзники Киева могут решиться на открытую интервенцию, которая приведет к катастрофе.

Бывший офицер НАТО Пьер Анро считает, что не только украинским солдатам, но и западным союзникам Киева было сложно принять провал ВСУ в Артемовске. По его словам, это заставит партнеров Зеленского сконцентрироваться на военной поддержке и ускорении ожидаемого контрнаступления украинской армии.

При этом, по его словам, украинская армия к нему не готова, а ВС России постоянно срывают планы командования ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.