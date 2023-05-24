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НовостиПолитика24 мая 2023 13:46

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша может занять западную часть Украины после провала ВСУ

По его мнению, Польша отчасти будет иметь право на это
Сергей ЧИКОВ
Польша может занять Западную Украину после провала ВСУ

Польша может занять Западную Украину после провала ВСУ

Фото: Shutterstock

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что после разгрома ВСУ часть территорий Украины может перейти под контроль Польши. Военный считает, что Польша может заявить о своих правах на ранее принадлежавшую ей часть Украины.

“Кто угодно в Восточной Европе может сделать подобное заявление и отчасти будет иметь на то право <…> В Польше всегда найдутся те, кто захочет вернуть контроль над своими бывшими землями”, — заявил Макгрегор в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Напомним, ранее Макгрегор отмечал, что Вашингтон может вмешаться в конфликт на Украине для спасения киевского режима от уничтожения. По его словам, после провала ВСУ в Артемовске в перспективу успеха украинской армии на поле боя не верят уже даже в Белом доме. Из-за потери уверенности в силах ВСУ союзники Киева могут решиться на открытую интервенцию, которая приведет к катастрофе.

Бывший офицер НАТО Пьер Анро считает, что не только украинским солдатам, но и западным союзникам Киева было сложно принять провал ВСУ в Артемовске. По его словам, это заставит партнеров Зеленского сконцентрироваться на военной поддержке и ускорении ожидаемого контрнаступления украинской армии.

При этом, по его словам, украинская армия к нему не готова, а ВС России постоянно срывают планы командования ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.