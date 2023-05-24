Путин: Россия выполняет свои обязательства в поставках газа

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда ответственно и добросовестно выполняет все взятые на себя обязательства в полном объеме и в рамках обозначенного срока.

“Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами. И мы выполняем в полном объеме - хочу это подчеркнуть - и в срок договоренности, принятые в рамках Евразийского экономического союза”, — отметил российский лидер на заседании Евразийского экономического форума 24 мая.

Напомним, ранее в ходе заседания ЕАЭС Владимир Путин заявил, что на мировой арене происходят фундаментальные перемены и все больше стран перестраивают свою модель развития, преследуя укрепление собственного суверенитета.

Евразийский экономический союз, по мнению российского лидера, имеет все возможности для того, чтобы стать одним из мощных полюсов формирующегося многополярного мира.