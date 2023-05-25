РИА Новости: госдолг США превысил российский более чем в 100 раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдолг США по итогам прошлого года составил 31,42 трлн долларов. Этот показатель в 107 раз больше, чем уровень государственного долга России. К такому выводу пришли РИА Новости, изучив данные национальных минфинов.

Отмечается, что по итогам 2022 года задолженность правительства Соединенных Штатов достигла рекордной отметки. Этот показатель равен госдолгу 13 крупнейших стран-должников, который в общей сложности оказался на 23 млрд меньше и составил 31,4 трлн долларов.

Второй в списке крупнейших должников оказалась Япония. В этой стране госдолг составил 9,59 трлн долларов. Третье место досталось Китаю с задолженностью в 3,75 трлн долларов. Госдолг Великобритании составил 3,03 трлн долларов, Италии – 2,88 трлн долларов. Еще 12,15 трлн долларов задолженности в общей сложности приходится на девять стран.

Что касается государственного долга России, то по итогам 2022 года этот показатель составил только 294,8 млрд долларов.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна вряд ли сможет дотянуть до 15 июня с тем огромным государственным долгом, который у нее скопился. По прогнозу главы ведомства, у Соединенных Штатов не получится оплатить госдолг даже 1 июня, не говоря уже о середине месяца.

В свою очередь, глава правительства России Михаил Мишустин ранее отмечал, что государственный долг России находится на уровне 15% от валового внутреннего продукта страны. По его словам, с такими цифрами государство чувствует себя уверенно.