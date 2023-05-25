Посол России в Пхеньяне Мацегора опроверг поставки боеприпасов КНДР в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что КНДР якобы поставляет в Россию боеприпасы. Он пояснил, что Северная Корея в настоящее время находится фактически в предвоенной обстановке, поэтому снаряды нужны ей самой.

«В такой сложной, фактически предвоенной обстановке, накопленные арсеналы вот-вот могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?» - цитирует Мацегору РИА Новости.

Напомним, ранее координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона есть данные о том, что КНДР якобы поставляет России «значительное число» артиллерийских снарядов для дальнейшего использования в рамках спецоперации на Украине, при этом скрывая реальный пункт назначения данных боеприпасов.

КНДР, в свою очередь, неоднократно опровергала данные о том, что она якобы поставляет оружие России. В Северной Корее подобные слухи называют «попыткой запятнать репутацию» КНДР со стороны США.