ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб против объектов ядерной энергетики в России

Ленинградская атомная электростанция. Фото Петр Ковалев/ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили попытки диверсий на объектах ядерной энергетики в России, которые готовили украинские спецслужбы. Силовики задержали двоих граждан Украины, еще один человек объявлен в розыск.

По данным ведомства, накануне празднования 9 мая были предприняты попытки подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Украинским диверсантам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить взрывчатку под семь опор Калининской АЭС. Таким образом спецслужбы Украины надеялись остановить ядерные реакторы АЭС и нарушить работу электростанций.

Как уточнили в ФСБ, у задержанных изъяли более 35 кг пластида, детонатор, электронные таймеры и пистолеты. Отмечается, что готовившие диверсию украинцы сначала прибыли в Белоруссию через Польшу, а затем незаконно пересекли границу России в Псковской области.

По данным ведомства, украинским диверсантам с транспортом и связью помогали двое россиян. Они также задержаны. Что касается организаторов, то их в настоящее время разыскивают.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности в прошлом году пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Свердловской и Тюменской областях. Целью диверсантов были объекты критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, здания органов власти и военных комиссариатов регионов.

Кроме того, в ноябре прошлого года ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, которая планировалась украинскими спецслужбами. Завербованный гражданин Украины намеревался подорвать опоры линии электропередачи (ЛЭП), чтобы оставить без света свыше 5 тысяч местных жителей.