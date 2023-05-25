Шойгу заявил, что Запад накачал Киев оружием более чем на 65 млрд долларов Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг, 25 мая, заявил, что страны Запада накачивают Киев оружием, их военная помощь уже превысила 65 млрд долларов. В ответ на это данные государства требуют от Украины демонстрации тактических успехов.

«Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием», - заявил глава российского оборонного ведомства на заседании Совета министров обороны стран-участниц Организация Договора о коллективной безопасности, которое проходит в Минске.

Шойгу подчеркнул, что военная помощь Украине уже составляет свыше 65 млрд долларов.

Руководитель Минобороны РФ также заявил, что в карательных акциях и боевых действиях принимают участие более 2,5 тыс. иностранных наемников.

«Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства», - напомнил Шойгу.

Все это, как отметил министр, ведет к эскалации и затягиванию конфликта.

Сайт KP.RU ранее писал о визите Шойгу в Минск, где запланировано заседание глав Минобороны стран-участниц ОДКБ. Министр обороны России в ходе своей поездки также подписал документы с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным о нестратегическом ядерном оружии. В то же время Шойгу отметил, что Россия не передает его Белоруссии, контроль над таким оружием остается за РФ.

Напомним, страны Запада неоднократно заявляли о новых поставках вооружения Украине. В свою очередь, в Кремле отмечали, что наращивание поставок оружия Киеву не повлияет на ход российской военной спецоперации, но сделает конфликт более затяжным.