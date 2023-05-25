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НовостиПолитика25 мая 2023 9:06

Шойгу заявил, что Запад накачал Киев оружием более чем на 65 млрд долларов

В ответ на это данные государства требуют от Украины демонстрации тактических успехов
Екатерина КОСОБОКОВА
Шойгу заявил, что Запад накачал Киев оружием более чем на 65 млрд долларов

Шойгу заявил, что Запад накачал Киев оружием более чем на 65 млрд долларов

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг, 25 мая, заявил, что страны Запада накачивают Киев оружием, их военная помощь уже превысила 65 млрд долларов. В ответ на это данные государства требуют от Украины демонстрации тактических успехов.

«Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием», - заявил глава российского оборонного ведомства на заседании Совета министров обороны стран-участниц Организация Договора о коллективной безопасности, которое проходит в Минске.

Шойгу подчеркнул, что военная помощь Украине уже составляет свыше 65 млрд долларов.

Руководитель Минобороны РФ также заявил, что в карательных акциях и боевых действиях принимают участие более 2,5 тыс. иностранных наемников.

«Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства», - напомнил Шойгу.

Все это, как отметил министр, ведет к эскалации и затягиванию конфликта.

Сайт KP.RU ранее писал о визите Шойгу в Минск, где запланировано заседание глав Минобороны стран-участниц ОДКБ. Министр обороны России в ходе своей поездки также подписал документы с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным о нестратегическом ядерном оружии. В то же время Шойгу отметил, что Россия не передает его Белоруссии, контроль над таким оружием остается за РФ.

Напомним, страны Запада неоднократно заявляли о новых поставках вооружения Украине. В свою очередь, в Кремле отмечали, что наращивание поставок оружия Киеву не повлияет на ход российской военной спецоперации, но сделает конфликт более затяжным.