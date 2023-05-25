Мэр Мариуполя заявил, что в ходе боевых действий в городе были разрушены 34 тысячи частных домов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время боевых действий в Мариуполе были разрушены 34 тысячи домов частного сектора, заявил мэр города Олег Моргун.

«Возможно, из-за масштабов повреждений домов – а их 34 тысячи – результаты не так заметны, но они уже есть», – сказал он в ходе прямой линии.

По словам мэра Мариуполя, в настоящее время в городе и его окрестностях восстановлены около тысячи домов, еще 50 находятся в процессе восстановления. Сейчас правительство Донецкой Народной Республики рассматривает возможность запуска программы индивидуального жилищного строительства, чтобы увеличить темпы восстановления и возведения жилья, добавил Моргун.

Напомним, Вооруженные силы Украины в прошлую пятницу, 19 мая, выпустили по Мариуполю четыре дальнобойные ракеты.

Ровно год назад завершилась самая эпическая битва первого этапа спецоперации – за Мариуполь. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин сравнил, что стало в городе теперь.