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НовостиПолитика25 мая 2023 13:23

Страны НАТО планируют начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в ближайшее время

Это укрепит потенциал Воздушных сил Украины в долгосрочной перспективе, считает глава Пентагона Остин
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Страны НАТО планируют начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в ближайшее время

Страны НАТО планируют начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в ближайшее время

Фото: REUTERS

Страны НАТО рассчитывают начать обучение украинских военных пилотов управлению истребителями F-16 в ближайшее время, сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

«На прошлой неделе президент Байден объявил, что США поддержат совместные усилия, направленные на подготовку украинских пилотов к применению самолетов четвертого поколения, в том числе истребителей F-16. Мы надеемся, что она начнется в предстоящие недели», – сказал он на заседании многосторонней группы, координирующей оказание военной помощи Украине.

По словам главы Пентагона, это укрепит потенциал Воздушных сил Украины в долгосрочной перспективе.

Напомним, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Североатлантический альянс примет решение о поставке истребителей Украине в зависимости от развития конфликта с Россией.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал поставку американских истребителей F-16 основным приоритетом Вашингтона на ближайшие месяцы. Он не уточнил детали поставок и какие страны будут участвовать в подготовке украинских летчиков и отправке самолетов Киеву.