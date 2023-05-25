Страны НАТО планируют начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в ближайшее время Фото: REUTERS

Страны НАТО рассчитывают начать обучение украинских военных пилотов управлению истребителями F-16 в ближайшее время, сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

«На прошлой неделе президент Байден объявил, что США поддержат совместные усилия, направленные на подготовку украинских пилотов к применению самолетов четвертого поколения, в том числе истребителей F-16. Мы надеемся, что она начнется в предстоящие недели», – сказал он на заседании многосторонней группы, координирующей оказание военной помощи Украине.

По словам главы Пентагона, это укрепит потенциал Воздушных сил Украины в долгосрочной перспективе.

Напомним, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Североатлантический альянс примет решение о поставке истребителей Украине в зависимости от развития конфликта с Россией.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал поставку американских истребителей F-16 основным приоритетом Вашингтона на ближайшие месяцы. Он не уточнил детали поставок и какие страны будут участвовать в подготовке украинских летчиков и отправке самолетов Киеву.