Лавров заявил о готовности России поставлять Сомали технику для борьбы с террористами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москва подтвердила свою готовность поставлять армии Сомали военную технику для борьбы с террористами. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вновь отметили нашу готовность удовлетворять потребности сомалийской национальной армии в соответствующей технике для завершения усилий по борьбе с террористами», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров с министром иностранных дел Сомали Абширом Омаром Хурузом.

Напомним, в марте этого лагерь в столице Сомали Могадишо, где расположены вооруженные силы Африканского Союза и дипломатические представительства стран Запада, был обстрелян из минометов. Все произошло незадолго до переговоров по выходу из избирательного кризиса. Ранее, в январе 2023 года в результате атаки террориста-смертника недалеко от сомалийской столицы погибли три человека.