Фальков рассказал о мерах поддержки студентов вузов новых российских регионов

Студентов вузов новых российских регионов будут поддерживать стипендиями Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студенты университетов в новых регионах России могут рассчитывать на ряд мер дополнительной поддержки. В первую очередь, речь идет о стипендиях. Об этом в интервью сайту KP.RU сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«В первую очередь — это стипендии. В этом году 51 872 студента вузов и 8 470 студентов, получающих среднее профессиональное образование, смогут рассчитывать на такую поддержку. Для этого из федерального бюджета выделено более 1,6 млрд рублей», - сказал Фальков.

Он также рассказал, что свыше 1,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получить социальные выплаты. Кроме того, по словам министра, право на получение стипендии имеют студенты-очники, имеющие статус ветерана боевых действий и обучающиеся на бюджетной основе.

Фальков сообщил о том, что всем российским вузам также рекомендовано оказывать меры поддержки студентам — участникам спецоперации и детям-студентам участников СВО.

«Это может быть материальная помощь, снижение стоимости обучения, предоставление рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг или обеспечение местом в общежитии», - пояснил Фальков.

Кроме того, по словам министра, в новых регионах России в 2023 году появятся ресурсные учебно-методические центры по развитию инклюзивного высшего образования. В них будут учиться студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, ранее Минобрнауки России рекомендовало университетам снизить стоимость обучения для студентов, которые принимали участие в специальной военной операции, а также их детей. Кроме того, ведомство предложило предоставить таким студентам материальную помощь.

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