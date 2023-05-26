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26 мая 2023 15:13

Фальков рассказал о мерах поддержки студентов вузов новых российских регионов

Фальков рассказал, что студентов вузов новых российских регионов будут поддерживать стипендиями
Екатерина КОСОБОКОВА
Студентов вузов новых российских регионов будут поддерживать стипендиями

Студентов вузов новых российских регионов будут поддерживать стипендиями

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Студенты университетов в новых регионах России могут рассчитывать на ряд мер дополнительной поддержки. В первую очередь, речь идет о стипендиях. Об этом в интервью сайту KP.RU сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«В первую очередь — это стипендии. В этом году 51 872 студента вузов и 8 470 студентов, получающих среднее профессиональное образование, смогут рассчитывать на такую поддержку. Для этого из федерального бюджета выделено более 1,6 млрд рублей», - сказал Фальков.

Он также рассказал, что свыше 1,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получить социальные выплаты. Кроме того, по словам министра, право на получение стипендии имеют студенты-очники, имеющие статус ветерана боевых действий и обучающиеся на бюджетной основе.

Фальков сообщил о том, что всем российским вузам также рекомендовано оказывать меры поддержки студентам — участникам спецоперации и детям-студентам участников СВО.

«Это может быть материальная помощь, снижение стоимости обучения, предоставление рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг или обеспечение местом в общежитии», - пояснил Фальков.

Кроме того, по словам министра, в новых регионах России в 2023 году появятся ресурсные учебно-методические центры по развитию инклюзивного высшего образования. В них будут учиться студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, ранее Минобрнауки России рекомендовало университетам снизить стоимость обучения для студентов, которые принимали участие в специальной военной операции, а также их детей. Кроме того, ведомство предложило предоставить таким студентам материальную помощь.

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