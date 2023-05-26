ВСУ нанесли удар по заводу «Азовсталь» в Мариуполе ракетами Storm Shadow Фото: EAST NEWS

Вооруженные силы Украины вечером в пятницу, 26 мая, обстреляли Мариуполь в Донецкой Народной Республике. При ударе по городу были применены крылатые ракеты Storm Shadow.

«Это были две ракеты Storm Shadow», - пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

Сообщается также, что атака пришлась на завод «Азовсталь».

Напомним, Министерство обороны РФ в очередной оперативной сводке сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow.

Сайт KP.RU писал о том, что ранее Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещание, что Вооруженные силы Украины не будут применять эти ракеты для атак на территорию России. Однако позже ВСУ неоднократно предпринимали попытки ударов с помощью Storm Shadow.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя поставку Киеву британских крылатых ракет большой дальности, говорил, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием.

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