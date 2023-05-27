Сербские военные начали занимать позиции у административной линии с Косово

Ранее президент Вучич привел сербскую армию в состояние повышенной боевой готовности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в субботу, 27 мая, заявил, что в настоящее время идет развертывание подразделений сербской армии в направлении административной линии с Косово. Он уточнил, что в ближайшее время они займут свои позиции и останутся там в будущем.

«Идет развертывание подразделений ВС Сербии в направлении административной линии, и я ожидаю, что в ближайшие часы они будут на своих позициях. Мы не играем в военные игры, но красные линии для Сербии известны», - приводит слова Вучевича портал «Вечерне новости».

Глава Минобороны также добавил, что сербские войска в дальнейшем останутся на занятых позициях.

Напомним, в пятницу, 26 мая, стало известно о том, что по приказу президента Александра Вучича сербская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности. Тогда министр обороны республики Милош Вучевич уточнил, что поводом для такого решения стало вступление в силу требования Косово об изменениях автомобильных номеров с сербских на местные.

Министр также заявил, что Косово, скорее всего, не пожелает эскалации конфликта и нацелено решать данные проблемы в формате диалога, как и Сербия. Он отметил, что республика не готовится к войне, однако должна быть готова ко всему и не может позволить себе расслабиться.

Ранее сайт KP.RU разбирался в том, что происходит между Сербией и Косово. По мнению экспертов, конфликт между ними является попыткой Европы открыть «второй фронт» против России.