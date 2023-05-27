Губернатор Богомаз опроверг слухи о проникновении украинских диверсантов в Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Фото: t.me/avbogomaz

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в субботу, 27 мая, опроверг информацию, что украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию региона.

Он напомнил, что ранее ряд Telegram-каналов опубликовали данные о попытке незаконного проникновения ДРГ на территорию Климовского района.

«Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», - подчеркнул глава региона. Богомаз добавил, что в субботу, 27 мая, украинские войска обстреляли населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму в Климовском районе. Российские пограничники и военные успешно подавили огневые точки. В результате атаки ВСУ местные жители не пострадали, уточнил губернатор.

Ранее сайт KP.RU писал, что 22 мая, украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, на что оперативно отреагировали российские военные совместно с погранслужбой. ВС РФ уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые атаковали регион.

СК РФ возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе, о теракте. По данным ведомства, жилые дома и административные здания в Грайворонском округе подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали 12 человек.