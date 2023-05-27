Песков заявил о растущей вовлеченности Запада в конфликт на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит. Каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран коллективного Запада в этот конфликт», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению пресс-секретаря президента России, вовлеченность западных стран в боевые действия может продлить конфликт, однако не изменит ситуацию коренным образом. Москва продолжит спецоперацию и так или иначе обеспечит свои интересы, добавил Песков.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал Запад прямым участником украинского конфликта.

Между тем в МИД России призвали Украину отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО ради установления мира.