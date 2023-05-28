Депутат Госдумы Белик назвал слова сенатора США Грэма о смерти русских признанием в сатанизме

В Госдуме назвали слова сенатора США Грэма о смерти русских признанием в сатанизме Фото: Shutterstock

Депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что слова сенатора-республиканца Линдси Грэма о “самой удачной” трате американских денег на убийство русских являются признанием в сатанизме.

“Американский сенатор расписался перед всем миром в сатанистской политике своей страны. Его заявление отражает всю суть идеологии Белого дома. Определенному кругу людей в США неинтересен процветающий мир, им интересны заработки”, — заявил Белик.

Также депутат отметил, что подобные заявления американских властей являются свидетельством правильности действий России по очищению ближайших территорий “от поклонников этой мерзкой идеологии”.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении украинцев убивать россиян “любой точке мира” до победы Украины является свидетельством того, что Вашингтон является спонсором терроризма.