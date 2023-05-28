Рогов заявил, что cенатор Грэм, высказавшийся о смерти русских, всегда открыто ненавидел Россию Фото: соцсети

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что сенатор от республиканской партии США Линдси Грэм давно открыто ненавидит Россию, а его слова о “самом удачном вложении денег” в убийство русских относится к обеим сторонам конфликта на Украине.

“Данный персонаж один из наиболее ярких русофобов в Республиканской партии, который всегда открыто ненавидел Россию. По сути, он озвучил консолидированное мнение западных глобалистов и элит в целом”, — заявил Рогов агентству РИА Новости.

Также Рогов отметил, что Вашингтону крайне выгоден украинский конфликт до того момента, пока США не начнут нести потери. По его словам, американские власти сохранят инвестиционный подход к боевым действиям и смерти, а задача России сделать так, "чтобы у них начались эти потери, как в свое время было в Ираке или Афганистане, откуда они сбежали."

Напомним, недавно американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с Зеленским заявил, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег США в рамках помощи Украине.

Депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что слова Линдси Грэма о “самой удачной” трате американских денег на убийство русских являются признанием в сатанизме.