Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире28 мая 2023 19:26

Кемаль Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции

Политик назвал прошедшие выборы одним из самых несправедливых этапов в истории страны
Роман ПОЛОСИКОВ
Кемаль Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции

Кемаль Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции

Фото: REUTERS

Кемаль Кылычдароглу на первом выступлении после окончания второго тура выборов президента Турции заявил, что намерен продолжать оппозиционную деятельность в стране. Эти слова он произнес журналистам в партийной штаб-квартире в Анкаре.

Также он назвал прошедшие выборы одним из самых несправедливых этапов в турецкой истории. Он выразил свою благодарность более чем 25 миллионам жителей Турции, которые голосовали за него и просил их продолжать борьбу за демократию вместе с ним.

При этом Кылычдароглу не сказал прямо, примет ли он свое поражение или будет оспаривать результаты голосования.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе на выборах президента Турции и поблагодарил народ за доверие ему управления страной на ближайшие пять лет. Владимир Путин поздравил его с переизбранием на пост главы государства и назвал итоги голосования закономерным итогом самоотверженной работы Эрдогана на благо своего народа.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Каринэ Геворгян: После выборов Турцию ждет гражданская война (подробнее)