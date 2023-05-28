Кемаль Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции Фото: REUTERS

Кемаль Кылычдароглу на первом выступлении после окончания второго тура выборов президента Турции заявил, что намерен продолжать оппозиционную деятельность в стране. Эти слова он произнес журналистам в партийной штаб-квартире в Анкаре.

Также он назвал прошедшие выборы одним из самых несправедливых этапов в турецкой истории. Он выразил свою благодарность более чем 25 миллионам жителей Турции, которые голосовали за него и просил их продолжать борьбу за демократию вместе с ним.

При этом Кылычдароглу не сказал прямо, примет ли он свое поражение или будет оспаривать результаты голосования.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе на выборах президента Турции и поблагодарил народ за доверие ему управления страной на ближайшие пять лет. Владимир Путин поздравил его с переизбранием на пост главы государства и назвал итоги голосования закономерным итогом самоотверженной работы Эрдогана на благо своего народа.

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