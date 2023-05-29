МВД России объявило сенатора США Линдси Грэма в розыск по уголовной статье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел России объявило в розыск сенатора американского сенатора Линдси Грэма, в отношении которого ранее было поручено завести уголовное дело из-за его русофобских высказываний.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Установочные данные: пол: муж, национальность: американец», – сказано в карточке розыска на сайте ведомства.

По какой конкретно статье разыскивается сенатор, не сообщается.

Напомним, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту заявлений Грэма об «убийстве россиян». Сделал он это после появления ролика, на котором сенатор США в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что жители России «умирают» в результате «самой удачной» траты денег Соединенных Штатов.

Однако позже агентство Reuters выяснило, что такая фраза Грэма была смонтирована Киевом. В коротком видео фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов.

В издании посмотрели полный ролик и обнаружили, что американский сенатор, заявляя об удачной трате денег, говорил в целом о помощи Украине от Соединенных Штатов. Что касается фразы о смерти русских, то, по данным Reuters, она была произнесена, потому что сопротивление украинцев напомнило Грэму о «лучшем в нас самих в Америке».