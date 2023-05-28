Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Линдси Грэма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма об «убийстве россиян».

Его высказываниям будет дана надлежащая правовая оценка.

Напомним, что Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег Соединенных Штатов.

Депутат Леонид Слуцкий назвал эти слова американского сенатора признанием того, что США спонсируют геноцид русских в Донбассе и террористический киевский режим. Также Слуцкий подчеркнул, что уровень русофобии в США достиг запредельного уровня.

Мария Захарова напомнила сенатору Грэму, что одна из «инвестиций» Америки уже привела к Холокосту, а сейчас миллиарды долларов вливаются в «ненасытную глотку» неонацистского киевского режима.