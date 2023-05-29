Губернатор Гладков назвал присоединение Харькова к Белгородской области решением проблемы с обстрелами. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 29 мая, заявил, что присоединение Харькова к Белгородской области стало бы лучшим способом решить проблему обстрелов в регионе.

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области», - сказал Гладков в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, Белгородская область не раз подвергалась обстрелам. Так, под один из них недавно попал и глава региона Гладков. Он сообщил, что произошло это 27 мая при въезде в город Шебекино. Тогда губернатор отметил, что этот день стал самым тяжелым для округа, так как только Шебекино был под обстрелами пять раз.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что 22 мая, украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, на что оперативно отреагировали российские военные совместно с погранслужбой. По данным СК РФ, жилые дома и административные здания в Грайворонском округе подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. Гладков тогда проинформировал, что в результате атаки пострадали 12 человек.