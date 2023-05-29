Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 мая 2023 8:35

Кличко сообщил о взрывах в центре Киева

Жителей города призвали спрятаться в укртытиях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В центре Киева произошло несколько взрывов

В центре Киева произошло несколько взрывов

Фото: REUTERS

В центре Киева произошло несколько взрывов, в городе объявлена воздушная тревога, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!» – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на понедельник, 29 мая, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Утром, 28 мая, Кличко сообщил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в столице Украины. Он добавил, что разрушение строительных конструкций произошло на общей площади 1 тысячи квадратных метров. Горела крыша здания трехэтажного складского помещения. Также Кличко сообщал, что в Киеве в ночь на воскресенье были слышны звуки взрывов.