Кличко сообщил о взрывах в центре Киева

В центре Киева произошло несколько взрывов Фото: REUTERS

В центре Киева произошло несколько взрывов, в городе объявлена воздушная тревога, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!» – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на понедельник, 29 мая, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Утром, 28 мая, Кличко сообщил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в столице Украины. Он добавил, что разрушение строительных конструкций произошло на общей площади 1 тысячи квадратных метров. Горела крыша здания трехэтажного складского помещения. Также Кличко сообщал, что в Киеве в ночь на воскресенье были слышны звуки взрывов.