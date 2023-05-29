Бывший замминистра культуры России Ольга Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями

Бывший замминистра культуры России Ольга Ярилова сотрудничает со следствием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший замглавы министерства культуры России Ольга Ярилова признала вину по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Кроме того, экс-чиновник сотрудничает со следствием.

«Ярилова признала вину в совершенном преступлении и содействует органам предварительного расследования», - пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ следствия.

Напомним, 20 апреля стало известно о задержании Яриловой по уголовному делу о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта».

Позже Басманный районный суд Москвы принял решение арестовать Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия. Экс-замминистра культуры была арестована до 16 июня 2023 года.

Сайт KP.RU ранее писал о проекте «Пушкинская карта», который работает в России с 1 сентября 2021 года. На специальных картах находятся средства, которые можно потратить только на культурные мероприятия.