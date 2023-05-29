Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

«Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в Париже 19 ноября 1990 года», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, на прошлой неделе Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который внес в парламента глава государства.

В сопроводительных документах к закону сказано, что Россия вынуждена предпринимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и своих интересов на фоне того, как страны НАТО беспрецедентно наращивают свой военный потенциал, нарушая все принципы и договоренности.

Сайт KP.RU рассказывал, что значит выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.