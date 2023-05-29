В Кремле прокомментировали перспективу телефонного разговора Путина и Эдогана

Песков допустил, что в скором времени состоится телефонный разговор Путина и Эрдогана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 29 мая, сказал, что, скорее всего, в ближайшее время может состояться телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако в настоящее время его в планах нет, уточнил Песков.

В то же время пресс-секретарь президента пояснил, что с турецким лидером телефонный разговор согласовывается максимально оперативно.

"Конечно, можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится", - сказал Песков.

Он также добавил, что в перспективе также может состояться и личная встреча лидеров двух государства, но пока каких-либо сроков ее проведения нет. Что касается инаугурации Эрдогана, то Песков пояснил, что в Кремле пока не получали таких приглашений.

Комментируя прошедшие выборы в Турции, пресс-секретарь российского президента отметил, что Москва рассчитывает на сохранение высокой динамики в совместных проектах, реализуемых Россией и Турцией.

Напомним, ранее Эрдоган на митинге в Стамбуле объявил себя победителем на выборах президента Турции и назвал их итоги «праздником демократии». Он заявил, что турецкий народ передал в его руки ответственность за управление страной на ближайшие пять лет.

Как писал сайт KP.RU, глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер ранее заявил, что Эрдоган набрал более 52% голосов после обработки 99,43% голосов и таким образом победил во второму туре президентских выборов в Турции. Тогда же уточнялось, что окончательные результаты голосования будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.