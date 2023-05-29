Кремль не ожидает последствий денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе для России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не будет иметь прямых последствий для России, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас прямых никаких последствий не должно быть, потому что фактически это был уже неживой механизм – не по вине РФ. Поэтому в данном случае просто российская сторона привела ситуацию в соответствие де-факто», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Напомним, в понедельник, 29 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

В сопроводительных документах к закону сказано, что Россия вынуждена предпринимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности и своих интересов на фоне того, как страны НАТО беспрецедентно наращивают свой военный потенциал, нарушая все принципы и договоренности.

Сайт KP.RU рассказывал, что значит выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.