Российские системы ПВО за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow Фото: EAST NEWS

Министерство обороны России в понедельник, 29 мая, сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили три крылатые ракеты Storm Shadow Вооруженных сил Украины. Кроме того, были уничтожены 14 дронов и 13 снарядов РСЗО HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве также рассказали о том, что за сутки были сбиты 14 беспилотников в ряде населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области.

В прошлой сводке Министерство обороны РФ сообщало о том, что за сутки были сбиты три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Тогда же в ведомстве рассказали об уничтожении четырех украинских дронов, отметив, что общее число уничтоженных беспилотников с начала СВО составило 4357 единиц.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Киев обещал Лондону, что ВСУ не будут применять такое оружие для ударов по территории России. Несмотря на это, украинские военнослужащие неоднократно предпринимали попытки атак с помощью Storm Shadow.