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НовостиПолитика29 мая 2023 14:12

Глава военной разведки Украины Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары

Ответ не заставит себя долго ждать, заявил руководитель ГУР Украины
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава военной разведки Украины Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары

Глава военной разведки Украины Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары

Фото: REUTERS

Украина в ближайшее время ответит России на ракетные удары по своей территории, заявил руководитель Главного управления разведки республики Кирилл Буданов.

«Наш ответ не заставит себя долго ждать. Скоро все всё увидят», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на понедельник, 29 мая, российские войска нанесли удар по объектам на аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего были поражены командные пункты, а также авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами.

Напомним, ранее Буданов подтвердил причастность Украины к терактам в отношении ряда медийных лиц в России. При этом, отвечая на вопрос, входит ли в список целей российский писатель Захар Прилепин, он ответил, что не может подтвердить это или опровергнуть.