Глава военной разведки Украины Буданов пригрозил России ответом на ракетные удары Фото: REUTERS

Украина в ближайшее время ответит России на ракетные удары по своей территории, заявил руководитель Главного управления разведки республики Кирилл Буданов.

«Наш ответ не заставит себя долго ждать. Скоро все всё увидят», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на понедельник, 29 мая, российские войска нанесли удар по объектам на аэродромах Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего были поражены командные пункты, а также авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами.

Напомним, ранее Буданов подтвердил причастность Украины к терактам в отношении ряда медийных лиц в России. При этом, отвечая на вопрос, входит ли в список целей российский писатель Захар Прилепин, он ответил, что не может подтвердить это или опровергнуть.