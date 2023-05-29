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НовостиВ мире29 мая 2023 19:17

Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не одержит победу

Он «без оптимизма» смотрит на развитие конфликта на Украине этим летом
Роман ПОЛОСИКОВ
Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не одержит победу

Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не одержит победу

Фото: REUTERS

Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не одержит победу в конфликте. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на экспертном форуме в Барселоне.

— Я без оптимизма ожидаю развития конфликта этим летом, — заявил Боррель.

Он также сделал вывод, что ЕС «должен наращивать поддержку» Киеву и при этом он видит явное намерение России одержать безоговорочную победу в конфликте на Украине.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что главы министерств обороны стран Евросоюза не договорились о новом транше Украине. Он выразил надежду, что им удастся преодолеть все барьеры и препятствия для помощи Киеву.

Также он рассказывал, что страны ЕС выставили Брюсселю счет на десять миллиардов евро в качестве компенсации военных поставок на Украине и добавил, что это больше, чем ожидали в Евросоюзе.