Власти Москвы сообщили об эвакуации жителей дома на Профсоюзной после прилета беспилотника

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Жильцов трех подъездов дома на улице Профсоюзной в Москве, в который ранее попал дрон, эвакуируют. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на префектуру Юго-Западного округа города.

По информации ТАСС, силовики проверяют данные о хлопках в двух многоэтажках на западе и юго-западе Москвы. Речь идет о жилых домах на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

По данным агентства, в ряде квартир было нарушено остекление, предварительно, хлопки могли произойти из-за атаки беспилотников.

Напомним, ранее стало известно о том, что беспилотники попали в два жилых дома в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал, что в результате атаки дронов несколько зданий в столице России получили незначительные повреждения, среди людей пострадавших не было.

Как ранее писал сайт KP.RU, Украина в последнее время все чаще устраивает налеты беспилотников на регионы РФ. Сайт вместе с экспертами разбирался в том, чем Россия может защититься от атак дронов, а также какой ответ последует Киеву.