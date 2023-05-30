Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о работе ПВО в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 30 мая, сообщил, что в регионе работают российские средства противовоздушной обороны. Ими на подлете к столице России были сбиты несколько дронов, уточнил глава области.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе работают экстренные службы. Воробьев также попросил всех жителей Подмосковья не волноваться.

Напомним, ранее стало известно о том, что беспилотники попали в два жилых дома в Москве. По словам мэра города Сергея Собянина, из-за атаки дронов несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения, однако среди населения никто не пострадал.

Сообщалось также об эвакуации жителей домов, в которые ранее попали беспилотники. Как рассказал Собянин, такие мероприятия были проведены на время работы экстренных служб. Он подчеркнул, что после завершения всех работ жильцы эвакуированных домов смогут вернуться в свои квартиры.