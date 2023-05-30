Следователи СК России расследуют факты падения беспилотников в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Следственного комитета начали расследование фактов падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве.

Как сообщается в Telegram-канале СК России, в результате падения беспилотников несколько зданий в столице получили незначительные повреждения. Некоторые дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве. В настоящее время следователи устанавливают причастных к преступлению.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Москве также работают на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили повреждения после падения беспилотников. По словам мэра города Сергея Собянина, в целях безопасности были эвакуированы жильцы нескольких подъездов. Он сообщил, что, после того, как специальные службы завершат все работы, эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры.

Глава Московской области Андрей Воробьев ранее также сообщил о работе средств противовоздушной обороны в регионе. Он отметил, что системы ПВО сбили несколько дронов на подлете к Москве.