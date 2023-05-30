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НовостиПолитика30 мая 2023 7:08

ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет всем участникам саммита БРИКС

Это касается как участников министерской встречи в Кейптауне, так и самого саммита в Йоханнесбурге
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет всем участникам саммита БРИКС

ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет всем участникам саммита БРИКС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Южно-Африканской республики гарантировало предоставление дипломатического иммунитета всем участникам саммита БРИКС, который пройдет в стране в июне этого года. Об этом заявила глава ведомства Наледи Пандор.

«Я признаю министерскую встречу БРИКС, которая состоится в Кейптауне с 1 по 2 июня 2023 года, и 15 саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года, для целей предоставления иммунитетов и привилегий…», – говорится в распространенном заявлении главы МИД ЮАР.

Напомним, ранее в ЮАР заявили, что готовятся к личному приезду на саммит БРИКС президента России Владимира Путина.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года не признаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС), расположенный в Гааге, выдал ордер на арест президента РФ и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

В заявлении суда говорится, что они могут быть причастны к незаконной депортации и перемещения населения, в том числе детей, с «оккупированных территорий Украины в Россию».