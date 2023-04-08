Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 апреля 2023 4:34

В ЮАР заявили, что готовятся к личному приезду на саммит БРИКС Владимира Путина

Шерпа Суклал: ЮАР готовится к приезду на саммит всех лидеров БРИКС, в том числе Путина
Мила ГЕНЬ
В ЮАР заявили, что ожидают личный визит на саммит БРИКС Владимира Путина Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В ЮАР заявили, что ожидают личный визит на саммит БРИКС Владимира Путина Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил РИА Новости, что его страна готовится к личному участию всех лидеров БРИКС в саммите, в том числе и президента России Владимира Путина. Он отметил, что подтверждение этому уже получено.

На уточняющий вопрос, будут ли все лидеры присутствовать на саммите лично, Суклал заверил, что этого и ожидает ЮАР.

— Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР. Наш кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос, но, как я сказал, мы готовимся к полноценному саммиту, — рассказал шерпа.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что решение о присутствии президента на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось.

В 2024 году саммит БРИКС пройдет в Казани. Председательство в организации передается ежегодно к следующей стране, в 2023 год это ЮАР, затем будет Россия.

Сообщалось, что во Франции признали лидерство БРИКС над G7. Также по данным МИД России порядка 15 стран хотят присоединиться к объединению.