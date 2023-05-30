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НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:16

В офисе Зеленского заявили, что Киев не имеет прямого отношения к атакам БПЛА на Москву

Минобороны России назвало падение беспилотников в столице терактом
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В офисе Зеленского заявили, что Киев не имеет прямого отношения к атакам БПЛА на Москву

В офисе Зеленского заявили, что Киев не имеет прямого отношения к атакам БПЛА на Москву

Фото: REUTERS

Власти Украины не имеют прямого отношения к атакам беспилотных летательных аппаратов на Москву, произошедших утром во вторник, 30 мая, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Отношения прямого, конечно же, не имеем», – сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили незначительные повреждения после падения дронов. Мэр столицы Сергей Собянин ранее проинформировал, что в целях безопасности были эвакуированы жильцы нескольких подъездов.

В свою очередь Следственный комитет РФ начал расследование по фактам падения дронов на здания в Москве.

Между тем Министерство обороны России заявило, Украина предприняла попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками. По данным ведомства, всего в атаке Киев задействовал восемь дронов самолетного типа. Все они были уничтожены, отметили в Минобороны.

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