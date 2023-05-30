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НовостиПолитика30 мая 2023 11:39

Шойгу заявил, что Запад требует от Киева начать наступление, несмотря на серьезные потери

По данным Минобороны, только за май 2023 года ВСУ потеряли более 16 тысяч военнослужащих
Сергей ЧИКОВ
Шойгу заявил, что союзники Киева требуют начала наступления ВСУ

Шойгу заявил, что союзники Киева требуют начала наступления ВСУ

Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные союзники Киева продолжают требовать широкомасштабного наступления, несмотря на значительное потери ВСУ в ходе спецоперации.

“Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям”, — заявил глава Минобороны на селекторном совещании 30 мая.

Также Шойгу отметил, что только за прошедший месяц ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин также отмечал, что украинская армия рано или поздно начнет контрнаступление, поскольку у Киева нет возможности отказаться от контрнаступления из-за того, что его союзники вложили слишком много денег в эту идею, и ее “надо отрабатывать”.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала, а также раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.