Шойгу заявил, что союзники Киева требуют начала наступления ВСУ Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные союзники Киева продолжают требовать широкомасштабного наступления, несмотря на значительное потери ВСУ в ходе спецоперации.

“Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям”, — заявил глава Минобороны на селекторном совещании 30 мая.

Также Шойгу отметил, что только за прошедший месяц ВСУ потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин также отмечал, что украинская армия рано или поздно начнет контрнаступление, поскольку у Киева нет возможности отказаться от контрнаступления из-за того, что его союзники вложили слишком много денег в эту идею, и ее “надо отрабатывать”.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала, а также раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.