Бывшая помощница Байдена заявила, что американцы устали от военной поддержки Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что американцам надоела русофобская политика Вашингтона. По ее словам, население Соединенных Штатов против вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.

"Американскому народу очень надоело слушать про русофобию, и опросы показывают, что американцы не поддерживают эту опосредованную войну, которую ведут США и НАТО…", — заявила Рид на пресс-конференции, добавив, что граждане США выступают против огромных оборонных бюджетов.

Также она отметила, что результатом концентрации Вашингтона на военной поддержке Киева стало “свободное падение” американской экономики. По ее словам, в США разваливается инфраструктура и дороги, а инфляция и уровень безработицы находятся на рекордном уровне.

Напомним, обозреватель Washington Times Майкл Маккена еще в марте предупреждал, что Запад в скором времени будет вынужден отказаться от поддержки Киева из-за невнятной политики президента США и неудач украинской армии на поле боя.

Газета The New York Times отмечала, что опросы показали снижение числа американцев, поддерживающих военную поддержку Киева, поскольку они не связывают происходящее в Украине с собственной безопасностью, из-за чего накапливается усталость от финансирования конфликта.