Путин и Эрдоган договорились об отправке продовольствия через зерновой коридор в наиболее бедные страны

Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным вопрос обеспечения продовольствием нуждающихся стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренностей с президентом России Владимиром Путиным в вопросах обеспечения в рамках “зерновой сделки” продовольствием нуждающихся стран.

“Во время наших последних переговоров с господином Путиным он подтвердил имеющиеся у нас договоренности о том, что зерно, которое идет через черноморский зерновой коридор, будет перерабатываться у нас в муку и доставляться в наиболее бедные страны Африки”, — заявил Эрдоган на первом после переизбрания заседании правящей партии Турции.

Напомним, 18 мая в МИД России сообщили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно. При этом, если за этот срок не будут решены все вопросы по данному соглашению, после 17 июля договоренность будет прекращена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что считает зерновую сделку неэффективной, поскольку по черноморской инициативе из вывезенных 30 миллионов тонн меньше 3% попало в бедные страны Африки, а меморандум Россия-ООН вообще не выполняется.